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Риккардо Монтоливо
Новости
Риккардо Монтоливо - новости
Завершил карьеру
18 января 1985 (41), Милан
#18 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Италия | Германия
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Трансферы
Публикации
«Милан» заставил меня закончить». Монтоливо завершил карьеру
2019.11.13 14:53
1
«Милан» летом могут покинуть 9 игроков
2019.06.03 09:59
6
«Милан» намерен продать Монтоливо. Игрок не хочет покидать клуб
2018.08.15 22:04
4
Монтоливо может перейти в МЛС
2018.02.15 08:40
Берлускони недоумевает от трансферов «Милана»
2017.10.06 10:11
2
«Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков
2017.09.04 12:40
Чалханоглу: «Милану» важно будет добиться победы над «Кальяри»
2017.08.27 21:02
Буффон: «Нахожу неприличным освистывание Монтоливо, когда он играет в футболке сборной»
2016.10.08 22:00
Бенасси вызван в сборную Италии вместо травмированного Монтоливо
2016.10.07 21:30
Монтоливо пропустит полгода из-за травмы
2016.10.07 17:36
2
Монтоливо: «Мы справились с командой высокого уровня»
2016.09.21 10:57
Монтоливо может не помочь сборной Италии на Евро-2016
2016.05.30 13:04
3
«Милан» продлил контракты с Монтоливо и Антонелли
2016.05.24 13:08
1
«Милан» хочет сохранить в составе Хонду
2016.03.28 14:16
Монтоливо надеется продлить контракт с «Миланом»
2015.12.07 18:50
Монтоливо: «Михайлович идеальный тренер для «Милана»
2015.11.20 07:33
1
Монтоливо: «К Рождеству мы увидим совершенно другого Балотелли»
2015.09.14 08:28
Монтоливо: «Мы заслуживали победы»
2015.09.14 01:10
2
Михайлович: «Уже в этом сезоне будем бороться за чемпионство»
2015.09.10 21:53
Монтоливо может сменить «Милан» на «Ювентус»
2015.08.25 09:13
5
Три игрока «Милана» получили травмы на «Ауди Кап»
2015.08.06 09:05
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