Монтоливо: «Мы справились с командой высокого уровня»

Полузащитник и капитан «Милана» Риккардо Монтоливо остался доволен победой своей команды в мате с «Лацио».

«На «Сан-Сиро» всегда была очень требовательная публика. Я понимаю, что далеко не все болельщики любят меня, но этого уже не изменить. Я вряд ли что-то смогу с этим что-то поделать.

Что касается матча, то он получился достаточно ровный. «Лацио» – команда высокого уровня, и во втором тайме мы в этом убедились. Но мы справились. Мы сыграли сбалансированно. Нам стоит продолжать в том же духе», – сказал Монтоливо.

Напомним, матч «Милан» – «Лацио» закончился со счетом 2:0.