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Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
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Милан - Лацио

20.09.2016, Вторник, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 5 тур Милан - Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
11 тур
1 ноября, воскресенье 22:45 Лацио 1:3 Милан
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
27 января, вторник 22:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:45 Лацио 3:1 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:1 Милан
10 тур
30 октября, среда 23:45 Милан 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 сентября 2016, 00:33

    Молодец Милан! - вперед!

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