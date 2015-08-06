Три игрока «Милана» получили травмы на «Ауди Кап»

Сразу три игрока «Милана» получили травмы на товарищеском турнире «Ауди Кап», который завершился в Мюнхене. Напомним, подопечные Синиши Михайловича проиграв «Баварии» и «Тоттенхэму» и заняли последнее место.



В матче за третье место против «Тоттенхэма» травму получил полузащитник Риккардо Монтоливо, повредивший шею, после чего игрок был госпитализирован.



Ранее, в полуфинальной встрече с «Баварией» получили травму еще два игрока «Милана»: нападающий М’Байе Ньянг и защитник Кристиан Сапата. По поводу Ньянга клуб сообщил, что у него травма пятой плюсневой кости на правой ноге. О сроках восстановления игрока данных пока нет.