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    Три игрока «Милана» получили травмы на «Ауди Кап»

    Сразу три игрока «Милана» получили травмы на товарищеском турнире «Ауди Кап», который завершился в Мюнхене. Напомним, подопечные Синиши Михайловича проиграв «Баварии» и «Тоттенхэму» и заняли последнее место.


    В матче за третье место против «Тоттенхэма» травму получил полузащитник Риккардо Монтоливо, повредивший шею, после чего игрок был госпитализирован.

    Ранее, в полуфинальной встрече с «Баварией» получили травму еще два игрока «Милана»: нападающий М’Байе Ньянг и защитник Кристиан Сапата. По поводу Ньянга клуб сообщил, что у него травма пятой плюсневой кости на правой ноге. О сроках восстановления игрока данных пока нет.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    06.08.2015 09:05
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    Комментарии (2)
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    Raulya
    1438852515
    С началом нового сезона называется((((
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    ologreds
    1694997466
    numo437962
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