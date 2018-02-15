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    Монтоливо может перейти в МЛС

    Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо раздумывает над вариантами продолжения своей карьеры, сообщает Calcionews24.

    Его действующий контракт с итальянским клубом истекает летом 2019 года. Футболист имеет в своем распоряжении сразу несколько предложений от представителей МЛС. Итальянец готов к переезду за океан, так как пока не планирует завершать свою профессиональную карьеру.

    В текущем сезоне 33-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 08:40
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