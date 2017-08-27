Чалханоглу: «Милану» важно будет добиться победы над «Кальяри»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу заявил, что в команде подобрались игроки, которые создали баланс между молодостью и опытом. Это должно помочь команде в первой домашней игре в Серии А.

«Мы должны быть осторожными в этом матче, теперь все команды стараются сыграть с максимальной отдачей против нас. Мы должны думать о своей игре, а не об игре соперника.

Сейчас у нас подобралось правильное сочетание опытных и молодых игроков. Такие лидеры, как Бонуччи и Монтоливо, предают свой настрой всем остальным. Сегодня нам будет очень важно добиться победы.

Давление на «Сан-Сиро»? Наши болельщики очень важны, они нужны нам не только когда мы выигрываем, но и когда у нас возникают неудачные моменты. Мы всегда рады, когда они приходят на стадион», – рассказал Чалханоглу в интервью Milan TV.

Матч второго тура итальянской Серии А «Милан» – «Кальяри» состоится в воскресенье, 27 августа, в 21:45 по московскому времени.