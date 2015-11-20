Монтоливо: «Михайлович идеальный тренер для «Милана»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо уверен, что на данный момент главный тренер команды Синиша Михайлович является идеальным вариантом для выведения красно-черных на качественно новую ступень.

«Я считаю, что Михайлович улучшил игру «Милана» практически во всех компонентах, которые раньше были нашим слабым местом. Он один из лучших тренеров в Италии на данный момент. И я считаю, что он идеальный специалист для «Милана». Все понимают, что тренировать такую команду всегда непросто, а уж тем более – выводить ее из такой сложной ситуации», – считает Монтоливо.

На данный момент «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице серии А. После 12 матчей на счету команды Михайловича 20 очков.