Михайлович: «Уже в этом сезоне будем бороться за чемпионство»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович посетил презентацию новичков клуба и рассказал о перспективах команды.

«Через два-три года Милан будет другим. Мы уверены, что уже в этом сезоне будем бороться чемпионство. Нам нужно улучшить свою игру в ближайших матчах. Не сомневаюсь, что в дерби у нас это получится», – заявил Михайлович.

Капитан команды Риккардо Монтоливо, также присутствовавший на мероприятии, с тренером согласен.

«Мы хотим привести Милан туда, где он должен быть. В этом году мы будем бороться за самые высокие места. Мы в долгу перед болельщиками», – подтвердил футболист.