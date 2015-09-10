Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Михайлович: «Уже в этом сезоне будем бороться за чемпионство»

    Михайлович: «Уже в этом сезоне будем бороться за чемпионство»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович посетил презентацию новичков клуба и рассказал о перспективах команды.

    «Через два-три года Милан будет другим. Мы уверены, что уже в этом сезоне будем бороться чемпионство. Нам нужно улучшить свою игру в ближайших матчах. Не сомневаюсь, что в дерби у нас это получится», – заявил Михайлович.

    Капитан команды Риккардо Монтоливо, также присутствовавший на мероприятии, с тренером согласен.

    «Мы хотим привести Милан туда, где он должен быть. В этом году мы будем бороться за самые высокие места. Мы в долгу перед болельщиками», – подтвердил футболист.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997200
    numo441963
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+