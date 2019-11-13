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    «Милан» заставил меня закончить». Монтоливо завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Милана», «Фиорентины» и сборной Италии Риккардо Монтоливо объявил о завершении карьеры.

    «Я закончил играть. Я продолжу жить в Милане со своей семьей. Я не знаю, что буду теперь делать, я должен подумать об этом. Можно сказать, что «Милан» заставил меня закончить. Мне даже не дали шанса попрощаться с болельщиками после семи лет игры.

    В сезоне-2017/18, в январе я практически перестал играть. Не из-за физических проблем или своего решения. Тренер говорил мне, что я буду частью команды, но не буду исполнять ключевую роль. Я согласился, у меня был последний год контракта. Однако незадолго до тура в США я получил сообщение от менеджера команды: «Ты не едешь». Без причин, без мотивации.

    Мне сказали отдать повязку Бонуччи, что владелец клуба решил, что повязку нужно передать новичку. Когда мне рассказали об этом, я объяснил, что считаю это несправедливым, что это большая ошибка, потому что в раздевалке есть иерархия, которую нужно уважать. Я предложил Бонавентуру и Романьоли.

    В современном футболе каждый думает сам за себя. Солидарность, поддержка команды – это все вещи из прошлого», – сказал Монтоливо.

    • 34-летний игрок покинул миланский клуб в июле.
    • Монтоливо провел за «Милан» 158 матчей, забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.
    • За «Фиорентину» он сыграл 259 матчей, отличился 19 раз и отметился 23 ассистами.
    • В сборной Италии хавбек провел 66 матчей, забил два гола.

    Источник: Corriere dello Sport

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