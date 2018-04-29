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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 29 апреля 2018
Болонья
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Милан
74'
С. Де Майо
34'
Х. Чалханоглу
45+1'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
ГОЛ! 1:2!
С. Де Майо
Пас отдал
С. Верди
74'
Желтая карточка
А. Масина
52'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Х. Чалханоглу
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
П. Кутроне
23'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
21
Гонсалес
87
Де Майо
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
6
Надь
90
Верди
8
Паласио
7
Орсолини
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
19
Бонуччи
25
Сапата
13
Родригес
5
Локателли
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
Болонья
Милан
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Болонья - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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