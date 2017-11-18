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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 18 ноября 2017
Наполи
18.11.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Милан
33'
Л. Инсинье
73'
П. Зелински
90+2'
А. Романьоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Желтая карточка
Р. Альбиоль
90'
+5
Желтая карточка
Аллан
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Романьоли
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Мертенс
73'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Жоржиньо
33'
5'
Желтая карточка
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
3-1-3-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
19
Бонуччи
37
Мусаккио
5
Локателли
7
Бонавентура
18
Монтоливо
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Калинич
Остались в запасе
Наполи
Милан
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Наполи - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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