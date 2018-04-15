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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 15 апреля 2018
Милан
15.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Кулибали
64'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
К. Сапата
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
9
Калинич
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Милан
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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