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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 25 октября 2017
Кьево
25.10.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 4
Завершен
Милан
61'
В. Бирса
36'
Сусо
42'
Б. Цесар (АГ)
55'
Х. Чалханоглу
65'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Желтая карточка
Р. Меджиорини
83'
69'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
65'
Желтая карточка
М. Мусаккио
65'
ГОЛ! 1:4!
Н. Калинич
Пас отдал
Сусо
ГОЛ! 1:3!
В. Бирса
61'
55'
ГОЛ! 0:3!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ф. Кессье
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Цесар
Пас отдал
Сусо
36'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Желтая карточка
П. Хетемай
14'
12'
Желтая карточка
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
5
Гамберини
12
Цесар
4
Томович
29
Каччиаторе
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
20
Пуччарелли
31
Пеллисьер
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Калинич
Остались в запасе
Кьево
Милан
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Кьево - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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