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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 10 декабря 2017
Милан
10.12.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
10'
Д. Бонавентура
76'
Д. Бонавентура
23'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Ф. Борини
76'
23'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
Пас отдал
М. Дестро
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Н. Калинич
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
20
Абате
19
Бонуччи
37
Мусаккио
19
Кессье
18
Монтоливо
7
Бонавентура
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
4-1-2-1-2
83
Миранте
21
Гонсалес
35
Торосидис
22
Хеландер
25
Масина
5
Пульгар
6
Надь
30
Донса
90
Верди
21
Дестро
8
Паласио
Остались в запасе
Милан
Болонья
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Милан - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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