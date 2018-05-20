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Дарио Дайнелли
Статистика
Дарио Дайнелли - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1979 (47), Понтедера
#3 | Защитник
191 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
20.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
13.05.2018
Кьево
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2 : 1
06.05.2018
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 1
28.04.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 2
22.04.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0 : 0
18.04.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 0
14.04.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 1
08.04.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
3 : 2
18.03.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1 : 0
10.03.2018
Кьево
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
25.02.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 1
17.02.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0 : 1
11.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 0
04.02.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
27.01.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
5 : 1
21.01.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 1
05.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1 : 0
30.12.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
2 : 3
22.12.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1 : 0
17.12.2017
Кьево
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 0
10.12.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
5 : 0
03.12.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 1
25.11.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
4 : 1
29.10.2017
Кьево
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1 : 4
25.10.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3 : 2
22.10.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 0
15.10.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
01.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
0 : 2
24.09.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
20.09.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
1 : 1
17.09.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
3 : 0
09.09.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1 : 2
27.08.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 2
20.08.2017
Кьево
1' - 90'
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