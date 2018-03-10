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    Дарио Дайнелли - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дарио
    Фамилия Дайнелли
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Родной город Понтедера
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 78
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 17 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    13.05.2018 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Кьево (Верона)
    17'
    06.05.2018 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    28.04.2018 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Кьево (Верона)
    22.04.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Интер (Милан)
    18.04.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:0 Кьево (Верона)
    14.04.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Торино (Турин)
    08.04.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Кьево (Верона)
    18.03.2018 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Кьево (Верона)
    10.03.2018 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Кьево (Верона)
    90'
    25.02.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кьево (Верона)
    17.02.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    11.02.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    04.02.2018 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Кьево (Верона)
    27.01.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:2 Ювентус (Турин)
    21.01.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 5:1 Кьево (Верона)
    05.01.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.12.2017 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Кьево (Верона)
    22.12.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 2:3 Болонья (Болонья)
    17.12.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 1:0 Кьево (Верона)
    71'
    10.12.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    03.12.2017 1' -90' Интер (Милан) 5:0 Кьево (Верона)
    25.11.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    29.10.2017 1' -90' Сампдория (Генуя) 4:1 Кьево (Верона)
    60'
    25.10.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:4 Милан (Милан)
    22.10.2017 1' -90' Кьево (Верона) 3:2 Верона (Верона)
    15.10.2017 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Кьево (Верона)
    01.10.2017 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.09.2017 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    20.09.2017 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Кьево (Верона)
    17.09.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    09.09.2017 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    27.08.2017 1' -90' Кьево (Верона) 1:2 Лацио (Рим)
    20.08.2017 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Кьево (Верона)
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