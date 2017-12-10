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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 10 декабря 2017
Кьево
10.12.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
81'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Ф. Депаоли
45'
40'
Желтая карточка
К. Строотман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-2
70
Соррентино
4
Томович
5
Гамберини
29
Каччиаторе
23
Депаоли
16
Радованович
22
Бастьен
23
Бирса
45
Инглесе
69
Меджиорини
3-1-4-1-1
1
Алиссон
11
Коларов
15
Жуан
17
Фасио
25
Гоналон
8
Жерсон
8
Строотман
33
Перес
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
14
Шик
Остались в запасе
Кьево
Рома
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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