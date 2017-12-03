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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 03 декабря 2017
Интер
03.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
5 : 0
Завершен
Кьево
23'
И. Перишич
38'
М. Икарди
57'
И. Перишич
60'
М. Шкриньяр
90+2'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
ГОЛ! 5:0!
И. Перишич
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
А. Кандрева
60'
ГОЛ! 3:0!
И. Перишич
57'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Брозович
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Раноккия
18
Сантон
77
Брозович
6
Валеро
23
Мариу
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
3-3-2-2
70
Соррентино
18
Гобби
5
Гамберини
29
Каччиаторе
23
Депаоли
69
Ригони
3
Дайнелли
23
Бирса
22
Бастьен
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Интер
Кьево
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Интер - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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