Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 22 апреля 2018
Кьево
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Интер
90'
М. Степински
52'
М. Икарди
61'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
ГОЛ! 1:2!
М. Степински
Пас отдал
В. Бирса
90'
Желтая карточка
М. Пуччарелли
75'
61'
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Пас отдал
Рафинья
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-2-2-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
4
Томович
16
Радованович
69
Ригони
15
Джаккерини
56
Хетемай
20
Пуччарелли
45
Инглесе
4-1-2-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
2
Канселу
77
Брозович
12
Рафинья
6
Валеро
5
Перишич
14
Карамо
9
Икарди
Остались в запасе
Кьево
Интер
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кьево - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Кьево
Интер
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+