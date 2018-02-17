Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 17 февраля 2018
Кьево
17.02.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
74'
Э. Джаккерини
76'
Р. Инглесе
82'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
90'
+1
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
С. Соррентино
87'
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
78'
Желтая карточка
М. Андреолли
ГОЛ! 2:0!
Р. Инглесе
Пас отдал
Э. Джаккерини
76'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
74'
Желтая карточка
М. Пуччарелли
59'
51'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
5
Гамберини
18
Гобби
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
20
Пуччарелли
45
Инглесе
4-4-2
22
Краньо
3
Андреолли
25
Кастан
23
Чеппителли
22
Ликояннис
19
Падоин
17
Ионицэ
23
Барелла
27
Дессена
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кьево - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Кальяри
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+