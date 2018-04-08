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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 08 апреля 2018
Наполи
08.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
89'
А. Милик
90+3'
А. Диавара
73'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
ГОЛ! 2:1!
А. Диавара
90'
+3
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
89'
77'
Желтая карточка
Р. Инглесе
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Степински
Пас отдал
Э. Джаккерини
56'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Желтая карточка
М. Руй
54'
12'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
26
Тонелли
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-2-2
70
Соррентино
23
Депаоли
4
Томович
18
Гобби
16
Радованович
69
Ригони
15
Джаккерини
22
Бастьен
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Наполи
Кьево
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Наполи - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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