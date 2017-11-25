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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - СПАЛ
Кьево - СПАЛ: обзор матча 25 ноября 2017
Кьево
25.11.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
66'
Р. Инглесе
82'
Р. Инглесе
17'
Б. Цесар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - СПАЛ
ГОЛ! 2:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
С. Пеллисьер
82'
81'
Желтая карточка
Л. Мора
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
66'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Цесар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
18
Гобби
12
Цесар
4
Томович
69
Ригони
22
Бастьен
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
5
Вяйсянен
14
Матиелло
29
Лаццари
33
Грасси
14
Риццо
28
Скьяттарелла
9
Палоски
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Кьево
СПАЛ
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Па Конате
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Кьево - СПАЛ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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Кьево
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