Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 22 декабря 2017
Кьево
22.12.2017, пятница, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
32'
Р. Инглесе
85'
Ф. Каччиаторе
4'
М. Дестро
50'
С. Верди
90'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Дестро
ГОЛ! 2:2!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
И. Радованович
85'
81'
Вторая желтая
А. Поли
Желтая карточка
Н. Томович
77'
60'
Желтая карточка
А. Поли
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Верди
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
32'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
С. Верди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-1-3-2
70
Соррентино
4
Томович
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
56
Хетемай
22
Бастьен
23
Бирса
45
Инглесе
20
Пуччарелли
4-1-3-1-1
83
Миранте
15
Мбайе
21
Гонсалес
22
Хеландер
25
Масина
5
Пульгар
7
Крейчи
6
Надь
15
Поли
90
Верди
21
Дестро
Остались в запасе
Кьево
Болонья
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кьево - Болонья
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Кьево
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+