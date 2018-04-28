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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 28 апреля 2018
Рома
28.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
9'
П. Шик
40'
Э. Джеко
65'
С. Эль-Шаарави
67'
Э. Джеко
88'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Желтая карточка
Р. Наингголан
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Бирса
88'
ГОЛ! 4:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
67'
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Де Росси
65'
Красная карточка
Жуан
56'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
40'
28'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
А. Коларов
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Р. Наингголан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-3-2-2
1
Алиссон
17
Фасио
11
Коларов
15
Жуан
44
Наингголан
33
Перес
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
14
Шик
10
Джеко
3-2-2-2
70
Соррентино
23
Депаоли
29
Каччиаторе
4
Томович
16
Радованович
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
45
Инглесе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Рома
Кьево
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Рома - Кьево
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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