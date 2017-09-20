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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 20 сентября 2017
Дженоа
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
62'
Д. Лаксальт
73'
А. Гамберини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
81'
Желтая карточка
Н. Томович
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Гамберини
Пас отдал
Л. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаксальт
62'
Желтая карточка
П. Пеллегри
41'
38'
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-2-3
1
Перин
93
Лаксальт
13
Россеттини
87
Жуканович
4
Бираски
44
Велозу
91
Бертолаччи
17
Палладино
9
Пеллегри
88
Лазович
4-1-4-1
70
Соррентино
4
Томович
5
Гамберини
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
19
Кастро
22
Бастьен
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Дженоа - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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