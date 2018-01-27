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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 27 января 2018
Кьево
27.01.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
67'
С. Хедира
88'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
88'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Коста
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Пас отдал
Ф. Бернардески
Красная карточка
Ф. Каччиаторе
62'
Вторая желтая
С. Бастьен
37'
Желтая карточка
С. Бастьен
35'
32'
Желтая карточка
Г. Игуаин
22'
Желтая карточка
К. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-1-3-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
4
Томович
16
Радованович
22
Бастьен
56
Хетемай
23
Бирса
20
Пуччарелли
3-4-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
15
Барцальи
4
Бенатиа
27
Стураро
15
Пьянич
28
Хедира
27
Асамоа
11
Коста
9
Игуаин
9
Манджукич
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кьево - Ювентус
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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