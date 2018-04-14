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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 14 апреля 2018
Кьево
14.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
Желтая карточка
Р. Инглесе
90'
+2
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
2-2-2-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
4
Томович
16
Радованович
69
Ригони
19
Кастро
22
Бастьен
45
Инглесе
14
Степински
3-2-2-2-1
46
Сиригу
24
Моретти
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
Остались в запасе
Кьево
Торино
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кьево - Торино
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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