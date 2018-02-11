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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 11 февраля 2018
Кьево
11.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
90+1'
Д. Лаксальт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаксальт
Желтая карточка
Л. Кастро
66'
14'
Желтая карточка
Н. Сполли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-1-3-2
70
Соррентино
18
Гобби
5
Гамберини
23
Депаоли
16
Радованович
23
Бирса
15
Джаккерини
22
Бастьен
45
Инглесе
69
Меджиорини
4-3-1-2
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Бираски
93
Лаксальт
7
Хильемарк
91
Бертолаччи
30
Ригони
13
Перейра
21
Пандев
16
Галабинов
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кьево - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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