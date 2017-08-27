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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 27 августа 2017
Кьево
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
34'
М. Пуччарелли
11'
Ч. Иммобиле
89'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Пароло
Желтая карточка
В. Бирса
67'
66'
Желтая карточка
Уоллес
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
Р. Инглесе
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
5
Гамберини
18
Гобби
3
Дайнелли
16
Радованович
23
Бирса
19
Кастро
56
Хетемай
20
Пуччарелли
45
Инглесе
4-4-1-1
1
Стракоша
26
Раду
6
де Врей
13
Уоллес
8
Баста
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Кьево
Лацио
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кьево - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
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