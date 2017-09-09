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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 09 сентября 2017
Ювентус
09.09.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
17'
П. Хетемай (АГ)
58'
Г. Игуаин
83'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Бернардески
83'
Желтая карточка
Б. Матюиди
79'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Пьянич
58'
Желтая карточка
М. Манджукич
52'
22'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Хетемай
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
24
Ругани
27
Асамоа
15
Пьянич
8
Матюиди
27
Стураро
11
Коста
9
Манджукич
9
Игуаин
4-1-3-2
70
Соррентино
5
Гамберини
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
18
Гобби
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
20
Пуччарелли
45
Инглесе
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ювентус - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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