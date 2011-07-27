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Крылья Советов
Денис Макаров
Новости
€ 1,20 млн
Денис Макаров - новости
Крылья Советов
18 февраля 1998 (28)
#77 | Полузащитник
176 см | 64 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
28 июля
9
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»
27 июля
11
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Макаров – о Ролане Гусеве: «Не считаю, что это тренер»
26 июля
8
Макаров отреагировал на хейт фанатов «Динамо»
26 июля
1
Фото
«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции
1 июля
3
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
25 июня
8
Финансовые подробности трансфера сбежавшего из Турции Макарова в «Крылья Советов»
24 июня
Сбежавший из Турции Макаров нашел новый клуб
24 июня
1
Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ
21 июня
2
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
20 июня
3
Российский игрок, которому не выплатили деньги за 3 месяца, обратился в ФИФА
19 июня
1
Макаров сбежал из турецкого клуба
18 июня
9
Российского игрока «кинули» в Турции
3 июня
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
25 мая
8
Чалов и Макаров подешевели на 20 процентов в Турции
21 мая
1
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Экс-динамовец Макаров раскрыл, сколько тратит на жизнь в Турции
19 мая
Вылетевший из Суперлиги Макаров ответил, какой чемпионат сильнее – турецкий или российский
17 мая
6
Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку»
16 мая
3
Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе
16 мая
3
Макаров подробно рассказал о работе с Карпиным в «Динамо»
16 мая
Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»
16 мая
12
Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет
9 мая
8
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
3
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»
4 февраля
8
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
1
2
3
4
5
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Джорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
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«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
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Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
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