Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандо Болдрин - статистика

Завершил карьеру
23 февраля 1989 (37)
#10 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
25
1
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
1' - 55'
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
1' - 84'
63'
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 75'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
0 : 0
23.01.2022
Ризеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
1' - 90'
56'
87'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 1
22.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
54'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
1' - 88'
40'
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
2 : 0
05.11.2021
Аланьяспор
1' - 86'
11'
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2021
Ризеспор
1' - 67'
28'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
1' - 90'
89'
89'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 59'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
1' - 80'
53'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+