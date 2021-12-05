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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Ризеспор
Фенербахче - Ризеспор: обзор матча 05 декабря 2021
Фенербахче
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Ризеспор
13'
М. Бериша
70'
С. Дурсун
79'
С. Дурсун
90'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Ризеспор
ГОЛ! 4:0!
С. Дурсун
Пас отдал
А. Салаи
90'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Кадиоглу
81'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Д. Росси
81'
80'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Джокович
ГОЛ! 3:0!
С. Дурсун
Пас отдал
Х. Соса
79'
ГОЛ! 2:0!
С. Дурсун
Пас отдал
А. Салаи
70'
68'
Желтая карточка
Я. Боласи
66'
Замена
Л. Реми
️️️️
Т. Бойд
66'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Э. Сабо
66'
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Креспо
62'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Бериша
62'
46'
Замена
А. Потук
️️️️
Й. Похьянпало
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
Д. Росси
13'
Желтая карточка
М. Креспо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Месут Озил
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эзер
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
24
Кадиоглу
9
Росси
10
Озил
20
Бериша
19
Креспо
3-5-2
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
88
Джокович
10
Болдрин
19
27
Байано
52
Сабо
20
Похьянпало
19
Бойд
24
Кадиоглу
30
Сангаре
30
Сангаре
24
Кадиоглу
9
Росси
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
9
Росси
19
Креспо
7
Соса
7
Соса
19
Креспо
20
Бериша
19
Дурсун
19
Дурсун
20
Бериша
88
Сертел
35
35
88
Сертел
88
Джокович
6
Дабо
6
Дабо
88
Джокович
20
Похьянпало
4
Потук
4
Потук
20
Похьянпало
52
Сабо
11
Боласи
11
Боласи
52
Сабо
19
Бойд
14
Реми
14
Реми
19
Бойд
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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