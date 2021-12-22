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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Ризеспор
Сивасспор - Ризеспор: обзор матча 22 декабря 2021
Сивасспор
22.12.2021, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
72'
О. Кайоде
75'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Ризеспор
90'
+7
Замена
Г. Генюл
️️️️
Й. Похьянпало
90'
+5
Вторая желтая
Ф. Байано
90'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ф. Болдрин
81'
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
У. Чифтци
️️️️
З. Эрдал
80'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
И. Кофи
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
73'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Д. Джокович
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
72'
Замена
О. Кайоде
️️️️
Э. Йесилюрт
70'
54'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
53'
Вторая желтая
А. Потук
Замена
А. Окечукву
️️️️
Х. Арслан
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
2
Огуз
14
Камара
58
Эрдал
6
Гутас
76
Файр
37
Арслан
10
Градель
5
Кофи
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
3-4-3
13
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
10
Болдрин
88
Джокович
27
Байано
19
20
Похьянпало
53
Топджу
4
Потук
58
Эрдал
3
Чифтци
3
Чифтци
58
Эрдал
37
Арслан
14
Окечукву
14
Окечукву
37
Арслан
5
Кофи
90
Джеймс
90
Джеймс
5
Кофи
17
Йесилюрт
80
Кайоде
80
Кайоде
17
Йесилюрт
20
Похьянпало
77
Генюл
77
Генюл
20
Похьянпало
88
Джокович
0
0
88
Джокович
10
Болдрин
23
Хюммет
23
Хюммет
10
Болдрин
Остались в запасе
Сивасспор
Ризеспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
30
Zafer Gorgen
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Сивасспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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