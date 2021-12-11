Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Гезтепе
Ризеспор - Гезтепе: обзор матча 11 декабря 2021
Ризеспор
11.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
40'
Й. Похьянпало
77'
Й. Похьянпало (П)
61'
А. Нукан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Гезтепе
90'
+1
Замена
М. Баку
️️️️
А. Канкая
Замена
Б. Дабо
️️️️
Ф. Болдрин
88'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Й. Похьянпало
87'
82'
Замена
В. Шимшек
️️️️
Я. Каян
82'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
А. Яхович
82'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
К. Демирташ
Желтая карточка
Я. Боласи
80'
Замена
️️️️
Ф. Байано
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Похьянпало
77'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Т. Бойд
71'
68'
Красная карточка
Х. Акбунар
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Нукан
Пас отдал
С. Айдогду
46'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Лоуренси
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Ф. Болдрин
40'
Желтая карточка
С. Ай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
7
Лоуренси
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
25
Эркам Кемюр
ЦП
29
Юсуф Талум
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
68
Дженан Бурекович
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
5
Ай
88
Сертел
77
Генюл
8
Хольмен
27
Байано
19
88
Джокович
10
Болдрин
20
Похьянпало
19
Бойд
4-3-1-2
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Нукан
15
Арсланажич
47
Демирташ
6
Канкая
8
Айдогду
20
Каян
7
Акбунар
18
Яхович
7
Лоуренси
10
Болдрин
6
Дабо
6
Дабо
10
Болдрин
20
Похьянпало
23
Хюммет
23
Хюммет
20
Похьянпало
19
Бойд
11
Боласи
11
Боласи
19
Бойд
7
Лоуренси
43
Тижанич
43
Тижанич
7
Лоуренси
47
Демирташ
68
Бурекович
68
Бурекович
47
Демирташ
20
Каян
10
Шимшек
10
Шимшек
20
Каян
6
Канкая
32
Баку
32
Баку
6
Канкая
18
Яхович
27
Ндиайе
27
Ндиайе
18
Яхович
Остались в запасе
Ризеспор
Гезтепе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
16
Балаж Медьери
ВР
25
Эркам Кемюр
ЦП
29
Юсуф Талум
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
25
Эркам Кемюр
ЦП
29
Юсуф Талум
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Ризеспор - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Гезтепе
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+