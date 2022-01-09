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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Бешикташ
Ризеспор - Бешикташ: обзор матча 09 января 2022
Ризеспор
09.01.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
56'
Й. Похьянпало
68'
Й. Похьянпало
25'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Бешикташ
89'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
У. Мерас
Желтая карточка
Ф. Болдрин
87'
Желтая карточка
A. Umar
87'
86'
Вторая желтая
Ф. Монтеро
Вторая желтая
Г. Генюл
85'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ф. Байано
85'
82'
Замена
Г. Торе
️️️️
Г. Ялчин
Желтая карточка
Ф. Байано
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
ГОЛ! 2:1!
Й. Похьянпало
68'
63'
Замена
С. Саатджи
️️️️
Д. Вида
Замена
Б. Дабо
️️️️
Т. Бойд
62'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Джокович
62'
Замена
А. Потук
️️️️
A. Umar
61'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Ф. Болдрин
56'
55'
Желтая карточка
Д. Вида
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Желтая карточка
Г. Генюл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
4-4-2
23
Аккан
77
Генюл
8
Хольмен
88
Сертел
5
Ай
27
Байано
10
Болдрин
19
88
Джокович
20
Похьянпало
19
Бойд
3-2-3-1
30
Дестаноглу
21
Вида
3
Монтеро
23
Велинтон
19
Розье
17
Мерас
20
Уйсал
50
Ялчин
5
Соуза
44
Батшуайи
19
Бойд
6
Дабо
6
Дабо
19
Бойд
88
Джокович
52
Сабо
52
Сабо
88
Джокович
19
4
Потук
4
Потук
19
27
Байано
23
Хюммет
23
Хюммет
27
Байано
17
Мерас
33
Йилмаз
33
Йилмаз
17
Мерас
21
Вида
4
Саатджи
4
Саатджи
21
Вида
50
Ялчин
30
Торе
30
Торе
50
Ялчин
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
1
Эмре Билгин
ВР
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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