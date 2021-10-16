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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Ризеспор
Гиресунспор - Ризеспор: обзор матча 16 октября 2021
Гиресунспор
16.10.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
62'
С. Ай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Ризеспор
Желтая карточка
Ю. Санкаре
86'
82'
Замена
А. Потук
️️️️
Б. Дабо
82'
Замена
E. Karadağ
️️️️
A. Umar
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Сержио
81'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
81'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Сулейманов
73'
69'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Д. Джокович
69'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Э. Сабо
Замена
А. Бехич
️️️️
Э. Ташдемир
67'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Х. Траоре
67'
Желтая карточка
М. Диарра
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Ай
62'
Желтая карточка
Х. Траоре
41'
12'
Красная карточка
Т. Бойд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
11
Янник Боласи
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-4
1
Кочук
4
Диарра
33
Ташдемир
18
Явру
25
Перес
70
Сержио
8
Траоре
14
Найир
8
Флавио
34
Диабате
93
Сулейманов
3-5-2
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
10
Болдрин
88
Джокович
52
Сабо
19
6
Дабо
19
Бойд
11
Боласи
33
Ташдемир
16
Бехич
16
Бехич
33
Ташдемир
8
Траоре
13
Санкаре
13
Санкаре
8
Траоре
93
Сулейманов
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
93
Сулейманов
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
70
Сержио
14
Чампнесс
14
Чампнесс
70
Сержио
88
Джокович
27
Байано
27
Байано
88
Джокович
19
99
99
19
6
Дабо
4
Потук
4
Потук
6
Дабо
52
Сабо
23
Хюммет
23
Хюммет
52
Сабо
Остались в запасе
Гиресунспор
Ризеспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Гиресунспор - Ризеспор
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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