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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Кайсериспор
Ризеспор - Кайсериспор: обзор матча 27 ноября 2021
Ризеспор
27.11.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
48'
С. Ай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Кайсериспор
Замена
Б. Дабо
️️️️
A. Umar
90'
+3
86'
Желтая карточка
К. Манэ
Замена
А. Потук
️️️️
Э. Сабо
84'
80'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
И. Парлак
73'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Л. Кароль
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Й. Похьянпало
73'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Т. Бойд
72'
56'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Пектемек
55'
Замена
К. Манэ
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 1:0!
С. Ай
Пас отдал
Ф. Болдрин
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
3-5-2
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
27
Байано
88
Джокович
52
Сабо
10
Болдрин
19
19
Бойд
20
Похьянпало
3-1-2-4
1
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
19
Гавранович
23
Парлак
12
Акдаг
9
Пектемек
20
Похьянпало
0
0
20
Похьянпало
19
6
Дабо
6
Дабо
19
52
Сабо
4
Потук
4
Потук
52
Сабо
19
Бойд
23
Хюммет
23
Хюммет
19
Бойд
23
Кароль
3
Субаши
3
Субаши
23
Кароль
9
Пектемек
25
Саздаги
25
Саздаги
9
Пектемек
12
Акдаг
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
12
Акдаг
23
Парлак
28
Дживелек
28
Дживелек
23
Парлак
Остались в запасе
Ризеспор
Кайсериспор
13
Tarik Ãetin
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Ризеспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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