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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: обзор матча 29 октября 2021
Трабзонспор
29.10.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
43'
Джанини (П)
73'
Э. Нвакаеме
22'
Д. Джокович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ризеспор
90'
+6
Желтая карточка
Т. Бойд
85'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Й. Похьянпало
80'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Д. Джокович
80'
Замена
Л. Реми
️️️️
A. Umar
Замена
С. Асан
️️️️
Джанини
77'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Трондсен
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Нвакаеме
73'
Желтая карточка
А. Трондсен
70'
67'
Замена
L. Phiri
️️️️
Ф. Болдрин
67'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Я. Боласи
66'
Желтая карточка
С. Хольмен
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
М. Сиопис
65'
62'
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Б. Эздемир
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Джанини
43'
41'
Желтая карточка
Я. Боласи
28'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
Желтая карточка
Б. Эздемир
28'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Джокович
Желтая карточка
Э. Ие
21'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
11
Янник Боласи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Чакир
16
Трондсен
14
Уго
32
Ие
3
Эздемир
24
Токез
17
Гамшик
6
Сиопис
33
Омюр
27
Жервиньо
21
Джанини
3-5-2
23
Аккан
8
Хольмен
5
Ай
88
Сертел
52
Сабо
10
Болдрин
19
27
Байано
88
Джокович
20
Похьянпало
11
Боласи
16
Трондсен
4
Денсвил
4
Денсвил
16
Трондсен
21
Джанини
61
Асан
61
Асан
21
Джанини
6
Сиопис
9
Бакасетас
9
Бакасетас
6
Сиопис
3
Эздемир
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
3
Эздемир
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
20
Похьянпало
6
Дабо
6
Дабо
20
Похьянпало
10
Болдрин
36
36
10
Болдрин
11
Боласи
19
Бойд
19
Бойд
11
Боласи
19
14
Реми
14
Реми
19
88
Джокович
23
Хюммет
23
Хюммет
88
Джокович
Остались в запасе
Трабзонспор
Ризеспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Абдулла Авчи
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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