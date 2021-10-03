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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Галатасарай
Ризеспор - Галатасарай: обзор матча 03 октября 2021
Ризеспор
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
17'
Й. Похьянпало
26'
Й. Похьянпало
5'
М. Мохамед
75'
М. Мохамед
90+11'
О. Морутан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Галатасарай
90'
+11
ГОЛ! 2:3!
О. Морутан
Пас отдал
М. Дианье
Желтая карточка
T. Ãetin
90'
+5
Пенальти не реализован!
Ф. Болдрин
89'
86'
Красная карточка
Б. Кутлу
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
85'
75'
ГОЛ! 2:2!
М. Мохамед
Пас отдал
О. Байрам
72'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Я. Боласи
67'
65'
Желтая карточка
О. Байрам
Замена
L. Phiri
️️️️
A. Umar
62'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Э. Сабо
62'
Замена
T. Ãetin
️️️️
Г. Аккан
62'
Желтая карточка
С. Ай
58'
46'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
46'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Т. Антальялы
42'
Желтая карточка
М. Мохамед
40'
Желтая карточка
Ф. Муслера
Желтая карточка
Э. Сабо
37'
32'
Желтая карточка
А. Озтюрк
ГОЛ! 2:1!
Й. Похьянпало
26'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Э. Сабо
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-5-2
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
88
Сертел
6
Дабо
88
Джокович
52
Сабо
19
10
Болдрин
19
Бойд
20
Похьянпало
4-2-2-2
16
Муслера
33
Озтюрк
25
Нельссон
2
Йедлин
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
8
Бабел
42
Мохамед
23
Аккан
13
13
23
Аккан
88
Сертел
35
35
88
Сертел
19
36
36
19
52
Сабо
11
Боласи
11
Боласи
52
Сабо
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
8
Фегули
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Фегули
14
Антальялы
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
14
Антальялы
Остались в запасе
Ризеспор
Галатасарай
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Ризеспор - Галатасарай
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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