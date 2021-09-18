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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Ризеспор
Адана Демирспор - Ризеспор: обзор матча 18 сентября 2021
Адана Демирспор
18.09.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ризеспор
31'
М. Балотелли (П)
40'
М. Варгас
66'
Б. Бьярнасон
53'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Ризеспор
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
83'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
82'
81'
Желтая карточка
Т. Бойд
80'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ф. Болдрин
Желтая карточка
М. Мимароглу
78'
73'
Желтая карточка
L. Phiri
Желтая карточка
Й. Свенссон
72'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
С. Дели
66'
66'
Замена
A. Umar
️️️️
Й. Похьянпало
65'
Замена
Л. Реми
️️️️
Я. Боласи
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Варгас
63'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Б. Стамбули
63'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
F. Ezeh
55'
53'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Болдрин
Пас отдал
Т. Бойд
46'
Замена
L. Phiri
️️️️
Э. Сабо
46'
Замена
А. Потук
️️️️
Д. Джокович
ГОЛ! 2:0!
М. Варгас
Пас отдал
F. Ezeh
40'
31'
Желтая карточка
С. Ай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
31'
7'
Желтая карточка
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
8
Бьярнасон
8
Варгас
45
Балотелли
15
3-4-3
23
Аккан
5
Ай
8
Хольмен
35
88
Джокович
52
Сабо
10
Болдрин
27
Байано
11
Боласи
19
Бойд
20
Похьянпало
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
21
Стамбули
19
Кастро
19
Кастро
21
Стамбули
15
77
Мимароглу
77
Мимароглу
15
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
8
Варгас
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Варгас
52
Сабо
36
36
52
Сабо
20
Похьянпало
19
19
20
Похьянпало
10
Болдрин
23
Хюммет
23
Хюммет
10
Болдрин
88
Джокович
4
Потук
4
Потук
88
Джокович
11
Боласи
14
Реми
14
Реми
11
Боласи
Остались в запасе
Адана Демирспор
Ризеспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
30
Emrecan Uzun
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
30
Emrecan Uzun
ЦП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Адана Демирспор - Ризеспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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