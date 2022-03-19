Виктор Лагвардия - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Лагвардия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Лагвардия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сарагоса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|34
|3
|2
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|15.05.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|36'
|11.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|07.05.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.04.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|4' 80'
|19.04.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|90'
|16.04.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.04.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Гранада (Гранада)
|13.03.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27'
|04.03.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.02.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|58'
|13.02.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|05.02.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|18.01.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.01.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|54'
|21.12.2021
|1' -84'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2021
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.12.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|03.12.2021
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|45'
|27.11.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|20.11.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|5'
|06.11.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|30.10.2021
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|47'
|23.10.2021
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|01.10.2021
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|4'
|22.09.2021
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.09.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|13'
|27.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|14.08.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)