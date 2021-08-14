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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 14 августа 2021
Алавес
14.08.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 4
Завершен
Реал
65'
Хоселу (П)
48'
К. Бензема
56'
Начо
62'
К. Бензема
90+2'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Винисиус
Пас отдал
Д. Алаба
88'
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
88'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
88'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
69'
Замена
Родриго
️️️️
Г. Бэйл
Замена
И. Мартин
️️️️
Л. Риоха
68'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
68'
66'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Хоселу
65'
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Замена
М. Лум
️️️️
П. Понс
59'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Гарсия
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Начо
Пас отдал
Л. Модрич
53'
Желтая карточка
Г. Бэйл
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
М. Гарсия
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
18
Таичи Хара
ЦФ
16
Сауль Гарсия
ЦФ
5
Абдель Абкар
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
8
Понс
17
Пина
7
Мендес
11
Риоха
5
Гарсия
13
Хоселу
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
6
Начо
5
Алаба
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
18
Бэйл
17
Васкес
10
Азар
9
Бензема
11
Риоха
23
Мартин
23
Мартин
11
Риоха
8
Понс
21
Лум
21
Лум
8
Понс
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
5
Гарсия
11
Гуидетти
11
Гуидетти
5
Гарсия
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
18
Бэйл
11
Родриго
11
Родриго
18
Бэйл
20
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Модрич
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Алавес
Реал
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
16
Сауль Гарсия
ЦФ
5
Абдель Абкар
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
16
Сауль Гарсия
ЦФ
5
Абдель Абкар
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Алавес - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
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