Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Райо Вальекано
Алавес - Райо Вальекано: обзор матча 16 апреля 2022
Алавес
16.04.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
64'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Райо Вальекано
90'
+3
Желтая карточка
Н. Мараш
90'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
О. Валентин
88'
Красная карточка
И. Баллиу
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Риоха
86'
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Эскаланте
84'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Мендес
75'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Наварро
75'
74'
Замена
Бебе
️️️️
С. Комесанья
74'
Замена
У. Лопес
️️️️
Ф. Гарсия
65'
Замена
О. Трехо
️️️️
Р. Нтека
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
М. Гарсия
64'
55'
Желтая карточка
Р. Нтека
Замена
М. Гарсия
️️️️
Джейсон
46'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
4-1-2-2-1
1
Пачеко
14
Теналья
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
21
Лум
8
Эскаланте
7
Мендес
11
Риоха
23
Джейсон
13
Хоселу
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
15
Мараш
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
14
Гвардиола
23
Наварро
5
Дуарте
5
Дуарте
23
Наварро
7
Мендес
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Мендес
8
Эскаланте
17
Пина
17
Пина
8
Эскаланте
23
Джейсон
5
Гарсия
5
Гарсия
23
Джейсон
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
11
Риоха
23
Валентин
2
Эрнандес
2
Эрнандес
23
Валентин
11
Гарсия
8
Лопес
8
Лопес
11
Гарсия
11
Нтека
8
Трехо
8
Трехо
11
Нтека
14
Комесанья
12
Бебе
12
Бебе
14
Комесанья
Остались в запасе
Алавес
Райо Вальекано
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Алавес - Райо Вальекано
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Райо Вальекано
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+