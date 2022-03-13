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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 13 марта 2022
Реал Сосьедад
13.03.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
70'
М. Субименди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
83'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Риоха
83'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Т. Мойя
Замена
И. Субельдия
️️️️
Рафинья
83'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
74'
73'
Замена
М. Лум
️️️️
П. Понс
73'
Замена
Джейсон
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ! 1:0!
М. Субименди
Пас отдал
М. Оярсабаль
70'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Янузай
63'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
62'
62'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Т. Пина
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Ильярраменди
46'
27'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
А. Ильярраменди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
16
Пачеко
2
Горосабель
23
Мерино
12
Рафинья
14
Ильярраменди
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
4-1-3-1-1
1
Пачеко
14
Теналья
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
20
Мойя
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
12
Рафинья
5
Субельдия
5
Субельдия
12
Рафинья
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
14
Ильярраменди
36
Субименди
36
Субименди
14
Ильярраменди
24
Янузай
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
24
Янузай
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
11
Риоха
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Риоха
8
Понс
21
Лум
21
Лум
8
Понс
17
Пина
8
Эскаланте
8
Эскаланте
17
Пина
7
Мендес
23
Джейсон
23
Джейсон
7
Мендес
20
Мойя
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
20
Мойя
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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