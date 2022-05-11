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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эспаньол
Алавес - Эспаньол: обзор матча 11 мая 2022
Алавес
11.05.2022, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
7'
М. де ла Фуэнте
59'
Г. Эскаланте
14'
Р. де Томас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Эспаньол
Замена
П. Понс
️️️️
Л. Риоха
90'
+7
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Эскаланте
83'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Джейсон
83'
76'
Замена
В. Лей
️️️️
Р. де Томас
75'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Ф. Калеро
75'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Н. Меламед
ГОЛ! 2:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Джейсон
59'
49'
Замена
Д. Лопес
️️️️
О. Мелендо
46'
Вторая желтая
Я. Эррера
Желтая карточка
М. Лум
41'
40'
Желтая карточка
А. Видаль
30'
Желтая карточка
Я. Эррера
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. де Томас
ГОЛ! 1:0!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Хоселу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
14
Теналья
21
Лум
8
Эскаланте
11
Риоха
23
Джейсон
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
4-2-3-1
13
Лопес
22
Видаль
12
Калеро
6
Кабрера
21
Гомес
21
Эррера
10
Дардер
21
Мелендо
10
Меламед
7
Пуадо
9
де Томас
23
Джейсон
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Джейсон
11
Риоха
8
Понс
8
Понс
11
Риоха
8
Эскаланте
17
Пина
17
Пина
8
Эскаланте
21
Мелендо
5
Лопес
5
Лопес
21
Мелендо
10
Меламед
52
Вилена
52
Вилена
10
Меламед
12
Калеро
8
Мерида
8
Мерида
12
Калеро
9
де Томас
7
Лей
7
Лей
9
де Томас
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Алавес - Эспаньол
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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