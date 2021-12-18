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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Алавес
Райо Вальекано - Алавес: обзор матча 18 декабря 2021
Райо Вальекано
18.12.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
19'
С. Гвардиола
26'
А. Катена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Алавес
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
87'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
87'
76'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. Агиррегабирия
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
76'
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Гвардиола
76'
70'
Желтая карточка
Тачи
61'
Замена
М. Гарсия
️️️️
П. Понс
61'
Замена
М. Силла
️️️️
М. де ла Фуэнте
54'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Т. Мойя
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
43'
ГОЛ! 2:0!
А. Катена
Пас отдал
О. Трехо
26'
24'
Желтая карточка
Р. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
С. Гвардиола
Пас отдал
А. Гарсия
19'
Желтая карточка
О. Трехо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Савельич
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
4-2-1-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Дуарте
8
Понс
21
Лум
20
Мойя
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Гвардиола
11
Нтека
11
Нтека
14
Гвардиола
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
8
Понс
5
Гарсия
5
Гарсия
8
Понс
20
Мойя
7
Мендес
7
Мендес
20
Мойя
20
Агиррегабирия
28
Пельистри
28
Пельистри
20
Агиррегабирия
24
де ла Фуэнте
14
Силла
14
Силла
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Райо Вальекано - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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