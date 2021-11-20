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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 20 ноября 2021
Севилья
20.11.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Алавес
38'
Л. Окампос
90+2'
И. Ракитич
5'
В. Лагвардия
45+7'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
ГОЛ! 2:2!
И. Ракитич
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ф. Лежен
86'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
П. Понс
86'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Риоха
75'
Замена
М. Миазга
️️️️
Э. Мендес
73'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
68'
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Монтиэль
68'
Желтая карточка
Р. Мир
60'
59'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Лум
Замена
М. Акунья
️️️️
У. Идрисси
54'
50'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
46'
Замена
Сусо
️️️️
Л. Аугустинссон
46'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хоселу
Желтая карточка
Л. Окампос
45'
+6
45'
Желтая карточка
М. Лум
ГОЛ! 1:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Г. Монтиэль
38'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Лагвардия
Пас отдал
Т. Мойя
Желтая карточка
М. Акунья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Аугустинссон
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
11
Идрисси
7
Окампос
17
Мир
4-2-2-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
21
Лум
7
Мендес
20
Мойя
11
Риоха
13
Хоселу
11
Идрисси
21
Акунья
21
Акунья
11
Идрисси
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
6
Аугустинссон
10
Сусо
10
Сусо
6
Аугустинссон
29
Монтиэль
10
Гомес
10
Гомес
29
Монтиэль
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
Сусо
7
Мендес
3
Миазга
3
Миазга
7
Мендес
21
Лум
17
Пина
17
Пина
21
Лум
11
Риоха
5
Гарсия
5
Гарсия
11
Риоха
8
Понс
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
8
Понс
Остались в запасе
Севилья
Алавес
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Севилья - Алавес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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