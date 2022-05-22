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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Кадис
Алавес - Кадис: обзор матча 22 мая 2022
Алавес
22.05.2022, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
76'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Кадис
83'
Замена
С. Санчес
️️️️
У. Идрисси
83'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Лукас
Замена
Т. Мойя
️️️️
П. Понс
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Пас отдал
И. Карселен
74'
Замена
Кала
️️️️
Фали
72'
Замена
Х. Мари
️️️️
Р. Алькарас
72'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
Замена
M. Tenas
️️️️
М. Агиррегабирия
63'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
59'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Джейсон
59'
27'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
40
Marc Tenas
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-4-2-1
1
Сивера
14
Теналья
23
Наварро
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
21
Лум
20
Агиррегабирия
5
Гарсия
23
Джейсон
24
де ла Фуэнте
4-1-2-3
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
4
Алькарас
8
Алекс
11
Идрисси
19
Собрино
21
Негредо
7
Лукас
23
Джейсон
21
Вальехо
21
Вальехо
23
Джейсон
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
8
Понс
20
Мойя
20
Мойя
8
Понс
20
Агиррегабирия
40
40
20
Агиррегабирия
3
Фали
16
Кала
16
Кала
3
Фали
7
Лукас
6
Аларкон
6
Аларкон
7
Лукас
4
Алькарас
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Алькарас
11
Идрисси
25
Санчес
25
Санчес
11
Идрисси
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
Остались в запасе
Алавес
Кадис
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Алавес - Кадис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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