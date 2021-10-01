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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 01 октября 2021
Атлетик
01.10.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
44'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
87'
84'
Желтая карточка
Т. Пина
82'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Т. Мойя
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
77'
Замена
О. Саррага
️️️️
И. Муньяин
77'
74'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Лум
74'
Замена
М. Гарсия
️️️️
М. Агиррегабирия
Желтая карточка
Р. Гарсия
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
66'
61'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. де ла Фуэнте
46'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Силла
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Леке
44'
Желтая карточка
А. Беренгер
40'
Желтая карточка
У. Венцедор
38'
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
9'
8'
Желтая карточка
Х. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Алан Годой
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
15
Леке
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
3-3-1-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
3
Миазга
20
Агиррегабирия
21
Лум
5
Дуарте
20
Мойя
11
Риоха
14
Силла
24
де ла Фуэнте
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
6
Саррага
6
Саррага
10
Муньяин
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
21
Лум
17
Пина
17
Пина
21
Лум
20
Агиррегабирия
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Агиррегабирия
20
Мойя
28
Пельистри
28
Пельистри
20
Мойя
24
де ла Фуэнте
11
Гуидетти
11
Гуидетти
24
де ла Фуэнте
14
Силла
13
Хоселу
13
Хоселу
14
Силла
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Атлетик - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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