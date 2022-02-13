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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 13 февраля 2022
Алавес
13.02.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
14'
М. Лум
76'
Хоселу (П)
62'
Г. Гедеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Валенсия
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
+7
88'
Желтая карточка
Б. Хиль
84'
Желтая карточка
А. Латорре
Замена
П. Понс
️️️️
Джейсон
83'
81'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Э. Джемерт
78'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
Замена
Э. Мендес
️️️️
Л. Риоха
77'
76'
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Хоселу
76'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гедеш
Желтая карточка
Г. Эскаланте
61'
46'
Замена
Б. Хиль
️️️️
М. Андре
46'
Замена
М. Гомес
️️️️
Э. Кошта
46'
Замена
У. Дуро
️️️️
К. Солер
Желтая карточка
Т. Пина
45'
+2
Желтая карточка
Н. Теналья
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Лум
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Томас Пина
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
14
Теналья
21
Лум
17
Пина
8
Эскаланте
11
Риоха
23
Джейсон
13
Хоселу
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
5
Джемерт
4
Дьякаби
3
Латорре
6
Мориба
18
Солер
80
Муса
11
Кошта
11
Гедеш
10
Андре
23
Джейсон
8
Понс
8
Понс
23
Джейсон
11
Риоха
7
Мендес
7
Мендес
11
Риоха
5
Джемерт
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Джемерт
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
10
Андре
17
Хиль
17
Хиль
10
Андре
18
Солер
9
Дуро
9
Дуро
18
Солер
11
Кошта
9
Гомес
9
Гомес
11
Кошта
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Валенсия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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